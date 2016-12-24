В Зубовой Поляне бесправный «байкер» угодил под колеса иномарки

По информации Госавтоинспекции республики, 27 марта в 21:10 на ул. Новикова-Прибоя в поселке Зубова Поляна 44-летний водитель автомобиля «Шевроле Круз», по предварительным данным, при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении мотоциклом «Мотоленд» под управлением 19-летнего молодого человека.

В результате ДТП не имеющий водительских прав пострадавший «байкер» с различными травмами был госпитализирован в больницу. По данным Госавтоинспекции, оба участника дорожного эксцесса находились в трезвом состоянии.