Торговые организации Мордовии могут присоединиться к Соглашению о стабилизации цен

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии приглашает торговые организации присоединиться к Соглашению о стабилизации цен.

Присоединениться к Соглашению можно путем направления заявления в Минэкономики РМ по форме. Ограничение предельных наценок можно установить на любые товары из перечня. Соглашение носит добровольный характер. В случае наступления событий, препятствующих выполнению условий соглашения, в Минэкономики нужно направить уведомление.

Отмечается, что информация об организациях, присоединившихся к Соглашению, будет регулярно размещаться в соцсетях Министерства.

По всем возникающим вопросам можно обратиться в отдел развития торговли и потребительских услуг: 39-15-38, 39-15-34.