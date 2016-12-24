Торговые организации Мордовии могут присоединиться к Соглашению о стабилизации цен

Комплексное развитие сельских территорий
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Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии приглашает торговые организации присоединиться к Соглашению о стабилизации цен.
Присоединениться к Соглашению можно путем направления заявления в Минэкономики РМ по форме. Ограничение предельных наценок можно установить на любые товары из перечня. Соглашение носит добровольный характер. В случае наступления событий, препятствующих выполнению условий соглашения, в Минэкономики нужно направить уведомление.
Отмечается, что информация об организациях, присоединившихся к Соглашению, будет регулярно размещаться в соцсетях Министерства.
По всем возникающим вопросам можно обратиться в отдел развития торговли и потребительских услуг: 39-15-38, 39-15-34.
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Артём Здунов и Оксана Лут осмотрели агропромышленные и социальные объекты в районах Мордовии
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