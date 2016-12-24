Прокурору республики пожаловались на необоснованное завышение тарифов на коммунальные услуги

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Прокурор республики Сергей Лапин 27 марта на площадке «Саранского водопроводно-канализационного хозяйства» провел тематический прием граждан по вопросам защиты их прав в жилищно-коммунальной сфере.
В мероприятии приняли участие Министр энергетики и ЖКХ МордовииАлександр Голянин, председатель Госкомитета РМ по тарифам Алексей Рязанов, руководитель Роспотребнадзора по РМ Татьяна Харитонова, временно исполняющий полномочия главы Саранска Владимир Быков, директор «Саранского водопроводно-канализационного хозяйства» Юрий Шохин.
Перед началом тематического приема глава надзорного ведомства региона посетил водопроводно-насосную станцию «Саранского водопроводно-канализационного хозяйства» и ознакомился с ситуацией на предприятии.
По информации прокуратуры РМ, в ходе приема наиболее распространенными являлись обращения председателей МКД по вопросам необоснованного завышения тарифов за коммунальные услуги, качества предоставляемых услуг, недобросовестности управляющих компаний и др.
По всем вопросам, поднятым заявителями, Сергей Лапин дал конкретные поручения по разрешению указанных проблем, в том числе о проверке законности и обоснованности установления тарифов. Результаты прокурорских проверок взяты на контроль.
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