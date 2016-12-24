В рамках нацпроекта в поселке Умёт Зубово-Полянского района откроют модельную библиотеку

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В рамках реализации регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» в посёлке Умёт Зубово-Полянского района в 2025 году создадут модельную библиотеку «Шаг вперед».
В учреждении будет организовано 9 функциональных зон, плавно перетекающих друг в друга. Каждая зона будет оснащена мебелью и оборудованием согласно ее функциональному назначению. В интерьере будут использоваться элементы стилей лофт, хай-тек, граффити.
В визит-зоне «Шаг навстречу» разместится информация о структуре библиотеки, оказываемых платных и бесплатных услугах, планируемых мероприятиях и акциях, подключении к сети Wi-Fi.
Семейная зона «Шкет» и «ЗнайЧитай» предназначена для детей дошкольного и среднего школьного возраста, стендап-зона «Лига свободных авторов» – для коворкинга и баттлов.
Тихая зона (читальный зал) #Шаг за шагом предполагает открытый универсальный книжный фонд, в многофункциональной зоне #Выбор молодых будут проводиться культурно-просветительские, образовательные, творческие встречи и волонтерские форумы.
На площадке «Мультицентр», оснащенной современной компьютерной техникой, читатели смогут работать на ПК, создавать документы, пользоваться электронной почтой, слушать аудиокниги. Пользователям станут доступны бесплатные Интернет-ресурсы.
В мастер-зоне «Штучная работа» и релакс-зоне «Привал» будут проводиться мастер-классы.
В зоне хранения «Тайная комната» расположится закрытый фонд.
На площадке модельной библиотеки будут использовать инновационные форматы мероприятий (школа проектного мастерства, сторителлинг, квест, квиз, стендап, баттл и др.)
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