Бизнесу Мордовии доступен льготный лизинг

На цифровой платформе МСП.РФ для субъектов малого и среднего бизнеса создана возможность подачи заявки на льготный лизинг. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В текущем году Корпорация МСП сфокусировала продукты на экономике предложения – обрабатывающих производствах и легкой промышленности. Для всех продуктов сохраняются низкие ставки – 6% для российского оборудования и 8% – для зарубежного.

«Льготный лизинг оборудования для малых производств» предоставляется на сумму от 5 до 50 млн рублей, сроком от 13 до 36 месяцев. При этом стоимость предмета лизинга должна быть не ниже 3 млн рублей.

«Льготный лизинг оборудования для легкой промышленности» предоставляется на тех же условиях с единственным отличием – минимальная стоимость предмета лизинга не должна быть ниже 0,5 млн рублей.

Обо всех мерах господдержки, на которые могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать на Цифровой платформе МСП.РФ или по телефону «горячей линии» в Саранске: 24-77-77.