В Мордовском заповеднике выросла популяция лосей

Репортер

Это было установлено по результатам обработки данных зимнего маршрутного учета. С помощью этого метода удается определить численность и плотность охотничье-промысловых зверей и птиц на исследуемой территории.

Сотрудники научного отдела Мордовского заповедника выяснили, что в зимний период 2024-25 гг. по сравнению с предыдущей зимой на территории заповедных угодий выросла численность лосей, численность волка и зайца-беляка осталась стабильной, для остальных видов млекопитающих – кабан, лисица, куница и белка было зафиксировано снижение численности.

Отмечается, что общая длина обследованных учетных маршрутов составляла около 125 километров.

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