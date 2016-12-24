26-летний житель Рузаевки «обменял» девять бутылок виски на два года неволи

В Мордовии суд определил меру наказания 26-летнему жителю Рузаевки за серию краж спиртного из магазинов и денег из сборов на бездомных животных.

По информации МВД по РМ, следствие установило, что фигурант дела за короткий промежуток времени вынес из саранских магазинов девять бутылок виски и бутылку апероли. Кроме того, в торговом центре на улице Коваленко он вытащил деньги из ящика для пожертвований на помощь бездомным животным.

На эти похищенные средства парень оплатил свое возвращение в Рузаевку на такси и закупил еще спиртное. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 17 тысяч рублей.

Свою вину ранее судимый товарищ признал полностью и частично возместил причиненный ущерб. По приговору суда с учетом ранее назначенного наказания он получила 2 года 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима.