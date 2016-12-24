В Саранске «Т Плюс» реконструирует 19 центральных тепловых пунктов

В этом году Мордовский филиал «Т Плюс» реконструирует 19 центральных тепловых пунктов Саранска для повышения качества и надежности поставки жителям горячей воды.

Как отмечают в теплоснабжающей организации, ремонт затронет и те объекты, по работе которых неоднократно поступали обращения от жителей города. Это центральные тепловые пункты, расположенные на улицах 70 лет Октября, 67а и Никулы Эркая, 14б.

Энергетики смонтируют на пунктах новое оборудование с более высоким коэффициентом теплоотдачи. Также в четырех котельных Саранска специалисты компании заменят воздуховоды, газоходы и конвективные части.

«Техническое перевооружение повысит эффективность работы оборудования и сделает более комфортным горячее водоснабжение для жителей Пролетарского, Октябрьского и Ленинского районов Саранска», – отметил директор Мордовского филиала «Т Плюс» Руслан Батеряков.