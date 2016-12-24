В Мордовии вручили 80-е удостоверение ветерана СВО бойцу ЧВК «Вагнер»

Об этом сообщает региональный филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». Руководитель филиала Алексей Герасименко вручил документы шести бойцам - один из ветеранов ЧВК «Вагнер» получил 80-е по счету удостоверение, оформленное с помощью фонда.

«Мы гордимся вашим мужеством и отвагой, - обратился к защитникам Герасименко. – С этого дня вы поступаете на персональное сопровождение Госфонда. Отныне наша организация станет вашим вторым домом, где вы всегда можете получить помощь и поддержку. Искренне поздравляем с получением нового статуса и желаем успехов в мирной жизни!»