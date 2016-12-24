Рецидивист из Саранска вымогал деньги с пенсионерки под угрозой расправы над ее внуком

48-летний ранее неоднократно судимый житель мордовской столицы обвиняется в вымогательстве денег у пенсионерки из села Новая Михайловка Лямбирского района. Пожилая женщина «откупалась» от рецидивиста, чтобы он не навредил ее внуку.

По информации МВД по РМ, в ходе дознания было установлено, что в феврале этого года фигурант дела в Саранске свел знакомство в своем доме с молодым человеком. В компании с его сожительницей они устроили застолье, после которого парень уехал к родственникам в Лямбирский район. Оставшись вдвоем с его подругой, уголовник узнал от нее о хранящихся у молодого человека 100 тысячах рублей, которые ему передал на время товарищ.

Тогда бывалый урка решил действовать без промедления. Прибыв к дому 68-летней пенсионерки в Лямбирском районе, он стал требовать деньги, угрожая в случае отказа расправой над ее внуком. Сам молодой человек был весь в испуге, поэтому пожилая женщина передала злоумышленнику несколько тысяч рублей из личных накоплений.

Но рецидивист не успокоился и на следующий день вновь приехал к жилищу потерпевших и вновь стал вымогать деньги, в этот раз угрожая поджечь дом. Пенсионерка снова передала ему несколько тысяч рублей.

Но криминальный визитер заявился и день спустя. Вновь последовали требования денег и угрозы ножевой расправы. Тогда, воспользовавшись моментом, родственники вызвали сотрудников полиции.

В отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.