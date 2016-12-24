Благодаря нацпроекту жители Мордовии получают социально значимые услуги в электронном виде

В рамках реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика», с 2025 года преемником которой стал нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», в 2024 году число зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг жителей Мордовии с подтвержденными учетными записями составило более 592 тысяч человек.

Кроме того, в 2024 году обеспечено оказание в электронном виде 86 массовых социально значимых услуг, что составляет 100 % от их общего количества. Внедрена и используется в исполнительных органах государственной власти и органах местного самоуправления республики федеральная государственная информационная система «Платформа государственных сервисов». В 2024 году в электронном виде через ЕПГУ подано более 30 тыс. заявлений на получение социально значимых услуг.

На базе федерального типового облачного решения автоматизирована работа исполнительных органов государственной власти региона, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность. Также подключены к подсистеме «Досудебное обжалование» исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления республики.

В 2024 году Мордовия принимала участие в реализации проекта по развитию единой экосистемы государственных и муниципальных информационных и сервисных ресурсов «ГосWEB». В рамках данного проекта создано 657 сайтов.

В настоящее время продолжаются работы по обучению пользователей, информационному наполнению созданных сайтов, поддержке пользователей. По состоянию на 31 декабря 2024 года на платформе «ГосWEB» переведены в официальный режим сайты 258 органов местного самоуправления, 222 общеобразовательных организаций, 126 дошкольных образовательных учреждений и 12 медицинских организаций.

В 2024 году заключено соглашение с Минцифры России об участии в проекте «ГосWEB» исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия, учреждений дополнительного образования, учреждений среднего профессионального образования, учреждений сферы культуры и спорта, а также некоммерческих организаций Мордовии. Работа по подключению данных организаций будет проводиться в 2025 году.

В рамках развития межведомственной системы электронного документооборота и автоматизированного делопроизводства Мордовии в 2024 году проведены работы по авторскому и техническому сопровождению СЭД «Дело». В системе заведено более 1150 ведомств и организаций.

В рамках развития системы межведомственного электронного взаимодействия в 2024 году проведено авторское и техническое сопровождение информационных систем, входящих в состав электронного правительства Мордовии.