Сервис «Наличные на кассе» доступен во всех районах Мордовии

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В Мордовии на 1 января 2025 года услугу «наличные на кассе» предоставляли 140 торгово-сервисных во всех 22 районах республики. Такие данные приводит Национальный Банк по РМ.
Жители и гости Мордовии могут снимать наличные с банковской карты на кассах магазинов и автозаправочных станций (АЗС). Такая услуга особенно актуальна для населенных пунктов, где нет офисов банков и банкоматов.
Узнать, доступна ли услуга в конкретной торговой точке, можно по специальной наклейке на кассе и надписи на экране терминала оплаты. Или всегда можно спросить у продавца.
Чтобы воспользоваться сервисом, в магазине необходимо что-то купить и оплатить покупку картой. С одной карты можно снять не более 5 тысяч рублей в день и не более 30 тысячрублей в месяц.
Магазины не берут с покупателей комиссию за выдачу наличных, но установить свой тариф может банк, выпустивший карту. Поэтому стоит предварительно уточнить у банка, есть ли плата за использование сервиса. Эту информацию можно узнать по телефону горячей линии, на официальном сайте или в чате мобильного приложения банка.
Также заранее необходимо удостовериться, что на вашем банковском счете достаточно средств. В магазине, в отличие от банкомата, проверить текущий баланс карты не получится.
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