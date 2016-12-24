На заседании АТК выработаны меры противодействия терроризму

26 марта Глава Мордовии Артём Здунов провел заседание Антитеррористической комиссии. На повестке дня рассмотрены вопросы совершенствования деятельности органов власти всех уровней по решению задач в рамках общегосударственной системы противодействия терроризму.

«Обстановка в области противодействия терроризму остается крайне сложной, происходят теракты на территории России, которые чаще всего совершаются с использованием беспилотников, враги ищут способы вербовки наших граждан, особенно молодежи, для совершения преступных действий. Всё это указывает, что вопросы, связанные с обеспечением антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств должны быть на постоянном контроле. Прошу неукоснительно исполнять решения АТК, уделить особое внимание анализу потенциальных угроз. Необходимо обратить внимание на попытки расколоть наше общество по национальному и религиозному признаку. Наш Президент подчеркнул: то, что сейчас происходит в отношении России, - это одна из атак на нашу страну, на наше многонациональное и многоконфессиональное государство. Не будем забывать о важности профилактической работы, особенно среди молодежи. Здесь важно привлекать общественные организации, религиозные объединения. Самое главное - формирование антитеррористического мировоззрения на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Также Председатель АТК в РМ напомнил, что приближается День Победы, священный для всех праздник. В республике запланировано проведение большого числа культурно-массовых, военно-патриотических и спортивных мероприятий. Подготовка идет во всех районах.

«Для органов власти и правоохранительных структур безопасность граждан - это приоритет! - сказал Артём Здунов. - Самое главное - не допустить происшествий, которые могут омрачить праздник».

Кроме того, Глава Мордовии поручил принять дополнительные меры по охране памятников, обелисков и мест захоронения защитников Отечества.

Об обеспечении общественной безопасности и правопорядка в период подготовки и проведения мероприятий, приуроченных к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, доложили заместитель начальника полиции МВД по РМ Владислав Пинаев и заместитель начальника Управления Росгвардии по РМ Василий Бикурев.

Также на заседании АТК обсудили обстановку в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, дополнительные меры по совершенствованию деятельности субъектов профилактики терроризма по созданию и распространению антитеррористического контента и повышению уровня подготовки должностных лиц, задействованных в работе по профилактике терроризма.

По этим вопросам заслушаны руководители Министерства культуры, национальной политики и архивного дела, Министерства образования, Координационного центра по противодействию идеологии терроризма и профилактике экстремизма МГУ им. Н.П. Огарёва, глава Инсарского муниципального района, представители Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия и Саранского кооперативного института.