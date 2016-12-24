Председатель Правительства РФ рассказал о расширении возможностей для получения высокотехнологичного лечения

В ходе отчета о работе Правительства в Госдуме РФ Михаил Мишустин рассказал о системной работе по повышению доступности медицинской помощи. Он сообщил, что по поручению Президента программа модернизации первичного звена была продлена.

«В рамках нацпроекта «Здравоохранение» построено или отремонтировано свыше 10 тыс. организаций первичного звена здравоохранения. В них поставлено более 230 тыс. единиц медоборудования, 60% из которого отечественное. В медучреждения поставляется новый транспорт для выезда к пациентам и передвижные медицинские комплексы. Осуществляется обновление материально-технической базы», – поделился результатами Мишустин.

«В прошлом году в нашей республике завершились 6 лет реализации нацпроекта «Здравоохранение». За это время была построена поликлиника Республиканского онкодиспансера, хирургические корпус ДРКБ и новая детская поликлиника в Рузаевке. Капитально отремонтировали 15 зданий медучреждений. Мы получили 33 мобильных комплекса, 58 единиц транспорта и 1 040 единиц медоборудования. Сегодня Михаил Мишустин сообщил, что работа повышению доступности медицинской помощи будет продолжена. В этом году в Мордовии планируется отремонтировать 8 медучреждений, начать строительство нового здания онкодиспансера и приобрести больше 250 единиц высокотехнологичного медоборудования», – прокомментировал Министр здравоохранения РМ Олег Маркин.

Председатель Правительства добавил, что возможности пройти высокотехнологичное лечение расширяются для всех граждан России. К примеру, в прошлом году бесплатно проведены больше 1,5 млн сложнейших операций.

Также Правительство уделяет особое внимание подготовке новых кадров в сфере здравоохранения. За последние два года ее пополнили 12 тыс специалистов. С января 2023 г. действуют надбавки для сотрудников первичного звена здравоохранения. В марте 2024 г. эти выплаты были повышены для специалистов из сельской местной, райцентров и малых городов. Увеличенные надбавки уже получают 450 тыс. человек. В заключении Мишустин поблагодарил медработников за ежедневный кропотливый труд.