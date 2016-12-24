Правительство России поделилось итогами работы по поддержке семей с детьми

Михаил Мишустин представил ежегодный отчет о работе Правительства. Одной из важнейших тем стала помощь семьям с детьми. Уполномоченный по правам ребенка в РМ Наталья Юткина прокомментировала озвученные результаты.

«Прошлый год наш Президент объявил Годом семьи, – сказала она. – Было принято несколько важных решений по поддержке родителей и детей. Продолжилось предоставление маткапитала и появилось больше вариантов для его применения. Сама программа была продлена до 2030 года. Кстати, у нас в Мордовии для семей с детьми действуют 33 меры поддержки, которые охватывают 200 тыс. человек. Все это позитивно повлияло на повышение рождаемости. А сегодня Михаил Мишустин рассказал о продолжении этой работы и новых механизмах для поддержки многодетных семей. Уверена, что совсем скоро мы увидим положительные результаты принятых решений».

Председатель Правительства сообщил, что идет работа по расширению социальных гарантий для родителей. В их числе выплата по беременности и родам, максимальный размер которой составляет около 800 тыс. рублей. Также теперь даже при досрочном возвращении к трудовой деятельности сохраняется пособие по уходу за ребенком.

В июне 2026 года начнет действовать новый механизм для семей с двумя и более детьми, если средний доход не превышает 1,5 прожиточных минимума. Родители смогут оформить ежегодную выплату, размер которой составит больше половины от уплаченного ими НДФЛ. Такую возможность получат 4 млн семей.

Правительство уделяет особое внимание многодетным семьям. Для них предусмотрены такие федеральные меры как повышенный налоговый вычет и субсидия в размере 450 тыс. рублей для погашения ипотеки. Кстати, ее продолжат предоставлять до конца 2030 года.