Михаил Мишустин рассказал о результатах работы по развитию сферы образования

В ходе ежегодного отчета о работе Правительства РФ Михаил Мишустин поделился результатами развития образования в нашей стране. Он рассказал, что по нацпроектам в России построено больше 1,7 тыс. детских садов и 1,6 тыс. школ, еще 4,9 тыс. школ были модернизированы.

«В нашей республике только за прошлый год отремонтированы 6 школ. В Саранске и Белозерье построены новые корпуса на 600 и 165 мест соответственно. 39 образовательных организаций оснащены новым компьютерным оборудованием. В ближайшие 3 года будут отремонтированы еще 75 зданий: школ, техникумов и детских садов», – добавила Министр образования РМ Елена Солдатова.

По словам Мишустина, сейчас Правительство старается снизить бюрократическую нагрузку на педагогов. 1 марта вступил в силу закон об ограничении количества документов, которые заполняют учителя.

Также усилена подготовка учителей математики и естественно-научных дисциплин, чтобы повысить качество обучения по этим предметам.

Затем Председатель Правительства рассказал о развитии вузов. С прошлого года реализуется новая модель высшего образования. Впервые был принят пятилетний план кадровой потребности российской экономики. Документ станет ориентиром для определения числа бюджетных мест. Расширяется целевое обучение за счет федерального бюджета. На 2025/2026 учебный год увеличены квоты почти по 80 направлениям, а по некоторым медицинским – до 100%.

В прошлом сентябре на 25% увеличен уровень оплаты труда преподавателей фундаментальных дисциплин в 50 ведущих инженерных вузах. Также по поручению Президента Правительство повышает справедливость в рамках разрабатываемой отраслевой системы оплаты труда, которая будет направлена на снижение дифференциации оплаты труда по одинаковым должностям. Преподавателям предоставляются гранты и жилищные сертификаты.

Мишустин добавил, что для студентов и преподавателей создается передовая инфраструктура – реализуется сеть из 40 кампусов мирового уровня. Это пространства для образовательной и исследовательской деятельности, проживания и занятий спортом.