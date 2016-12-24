Игорь Комаров принял участие в окружном форуме «Семья на первом месте»

26 марта в Нижнем Новгороде Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова открыла окружной форум «Семья на первом месте», посвященный эффективным практикам профилактики социального сиротства. Участниками стали более 500 специалистов органов профилактики и экспертов сферы детства из всех 14 субъектов ПФО. Форум проходит при поддержке полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, Правительства Нижегородской области и Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В приветственном слове заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что одна из главных задач, которая сегодня стоит перед государством и обществом, – это снижение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для этого в России развивается комплексная система семейной поддержки: «По поручению главы государства институт уполномоченных по правам ребенка проводит Всероссийскую инспекцию системы профилактики социального сиротства. Ее результаты будут представлены к началу лета 2025 года. Каждому региону крайне важно ответственно отнестись к этой работе, принять в ней самое активное участие».

Открывая форум, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров сообщил, что за последние три года в округе количество детей от 3 до 17 лет, помещенных в социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних по заявлению родителя, сократилось на 10%. И число ребят, переданных под опеку в семьи родственников, выросло на 14%: «В среднем по округу доля детей, возвращенных в кровные семьи и к родственникам, остается низкой – 43%. Не сокращается число тех, кто повторно попал в учреждения, такие случаи, конечно, недопустимы. А значит, профилактические меры должны стать еще более эффективными. Для этого необходимо расширять специализированные проекты, помогать родителям с алкогольной зависимостью, поддерживать женщин в кризисе, больше говорить с родителями об особенностях детской психики, качественно обучать специалистов и создавать больше служб сопровождения кровных и приемных семей».

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова напомнила, что на этой неделе Правительство РФ утвердило Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности до 2036 года. «Многое из того, о чем сегодня мы будем говорить в рамках форума, есть в этом документе. Например, там есть пункт о сопровождении семей, оказавшихся в ситуации социального неблагополучия, о разработке и реализации комплексного индивидуального плана по реабилитации и выводу семьи из трудной жизненной ситуации с приоритетным сохранением кровнородственных отношений», – сообщила Мария Львова-Белова.

По ее словам, работа с семьями в целях их сохранения требует межведомственного взаимодействия, а также смещения вектора социальной поддержки на предоставление необходимых услуг для родителей с детьми: «Наша задача – снижать зависимость финансирования учреждений от заполненности детьми. Важно переформатировать работу учреждений в реальные и эффективные услуги: надомные, полустационарные, которые можно предоставлять семьям, то есть не только ребенку, но и его родителям».

«Ориентация на интересы семьи и детей – это то, над чем работают все органы власти и структуры региона. Наша глобальная цель – существенно улучшить социально-экономическое благополучие нижегородцев, сделать регион одной из самых привлекательных территорий для жизни, создания семьи и рождения детей», – сказал губернатор Глеб Никитин.

Среди вопросов форума: межведомственное взаимодействие специалистов профилактики, эффективные практики помощи семьям с детьми без разлучения, восстановление в родительских правах, а также реабилитация мам и пап с зависимостями.