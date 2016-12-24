Председатель Правительства РФ рассказал о развитии российской экономики

Сегодня Михаил Мишустин выступил в Госдуме РФ с ежегодными отчетом о работе Правительства. В начале своего выступления он отметил, что совместная работа депутатов, сенаторов и Правительства позволила решить системные задачи, которые были поставлены Президентом и направлены на помощь гражданам, регионам и бизнесу.

Начал Мишустин с экономики, которая в нашей стране уже второй год развивается темпами, превышающими среднемировые. В прошлом году рост ВВП составил 4,1%.

«Он впервые преодолел отметку в 200 трлн рублей в номинальном выражении, увеличившись с 2020 года практически вдвое», – отметил Председатель Правительства.

Также было озвучено, что рост реальных доходов россиян составит почти 8,5%, а уровень безработицы снизился до исторического минимума.

Михаил Мишустин добавил, что бюджетная политика была ориентирована на структурную трансформацию экономики, включая продолжающуюся перестройку хозяйственных связей. В прошлом году доходы бюджета выросли больше чем на четверть. Это помогло выполнить социальные обязательства, содействовать запуску новых перспективных проектов и реализовать мероприятия в сфере нацбезопасности, в том числе в рамках СВО.

Помимо этого, Правительство совместно с Банком России работает над укреплением макроэкономической стабильности, снижением инфляции, обеспечением устойчивости к внешним шокам, а также развитием рынка труда и преодолением дефицита кадров.