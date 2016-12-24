Нацпроект позволил улучшить качество питьевой воды для жителей Краснослободска

В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда», с 2025 года преемником которого стал нацпроект «Инфраструктура для жизни», в Мордовии возведено 7 объектов питьевого водоснабжения.

Так, в 2024 году в Краснослободске построены сети водоснабжения, протяженностью 2645 м, и две водонапорные башни высотой 15 м объемом 80 куб. м каждая. Кроме того, смонтированы накопительная емкость на 50 куб. м и дизельная электростанция, а также станция водоочистки мощностью 686,4 куб. м/сутки. На объекте выполнен монтаж охранно-пожарной системы и проведены работы по благоустройству территории.

Отметим, что в 2025 году в рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» планируется капитально отремонтировать 6 объектов в Саранске.