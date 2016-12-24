Бизнесу Мордовии рассказали о маркировке товаров

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает поддерживать малый и средний бизнес. По национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» в центре состоялся семинар «Маркировка товаров: вопросы и ответы».

Известный специалист в области маркировки товара Константин Александров рассказал об основных этапах и правилах.

«Маркировка товаров имеет огромное значение для современного бизнеса и потребителя, так как легализация деятельности предпринимателя поможет значительно снизить количество контрафактной продукции, перекрыть доступ к прилавкам некачественным или просроченным товарам», – отметил Константин Александров.

Организаторы ориентировали занятие на предпринимателей, связанных с категориями товаров, подлежащих маркировке, а также тех, кто планирует связать с этим свой бизнес.

Специалист раскрыл тему маркировки в стране, рассказав об общей схеме работы и будущем маркировки, акцентировал внимание на взаимодействие пользователя с системой маркировки. По итогам семинара спикер ответит на интересующие участников вопросы.

Обо всех мерах господдержки, на которые могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону «горячей линии» в Саранске: 24-77-77.