Бизнесу Мордовии рассказали о маркировке товаров

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Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает поддерживать малый и средний бизнес. По национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» в центре состоялся семинар «Маркировка товаров: вопросы и ответы».
Известный специалист в области маркировки товара Константин Александров рассказал об основных этапах и правилах.
«Маркировка товаров имеет огромное значение для современного бизнеса и потребителя, так как легализация деятельности предпринимателя поможет значительно снизить количество контрафактной продукции, перекрыть доступ к прилавкам некачественным или просроченным товарам», – отметил Константин Александров.
Организаторы ориентировали занятие на предпринимателей, связанных с категориями товаров, подлежащих маркировке, а также тех, кто планирует связать с этим свой бизнес.
Специалист раскрыл тему маркировки в стране, рассказав об общей схеме работы и будущем маркировки, акцентировал внимание на взаимодействие пользователя с системой маркировки. По итогам семинара спикер ответит на интересующие участников вопросы.
Обо всех мерах господдержки, на которые могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону «горячей линии» в Саранске: 24-77-77.
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