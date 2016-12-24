В Саранске пожилой «байкер» не справился с управлением электромопедом

По информации Госавтоинспекции республики, 25 марта в 12.15 на улице Есенина в Саранске 63-летний мужчина на электромопеде не справился с управлением и совершил опрокидывание на проезжую часть дороги.

В результате ДТП пострадавший с различными травмами был госпитализирован в лечебное учреждение. По данным дорожных полицейских, двухколесной техникой он управлял в трезвом состоянии.