В Саранске тренер спортивного клуба оштрафован за продажу «химии»

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По данным следствия, 30 декабря 2024 года работающий тренером спортивного клуба 30-летний мужчина, для достижения спортивных результатов продал посетителю заведения флакон с жидкостью, содержащей сложный эфир тестостерона. За три тысячи рублей покупатель получил сильнодействующее вещество, свободный оборот которого в Российской Федерации запрещен.
Но воспользоваться «допингом» у него не получилось - флакон был изъят сотрудниками УНК МВД по РМ при личном досмотре. Сам же тренер пояснил, что приобрел препарат по интернету в соседнем регионе.
По информации прокуратуры РМ, за незаконный сбыт сильнодействующих веществ суд назначил фигуранту наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.
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