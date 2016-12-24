Предпринимателям Мордовии расскажут, как составлять бизнес-план на социальный контракт

В Центре «Мой бизнес» состоится мастер-класс «Бизнес-план на социальный контракт своими руками». Мероприятие организовано Министерством экономики, торговли и предпринимательства Мордовии и региональным Центром «Мой бизнес» при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Мастер-класс поможет начинающим предпринимателям и физическим лицам, заинтересованным в начале предпринимательской деятельности, в составлении бизнес-плана для последующего обращения в Центр занятости населения.

Бизнес-тренер и проектный менеджер Центра «Мой бизнес» Олеся Барсукова разберет с участниками основные темы:

- содержание и особенности бизнес-планирования в предпринимательской деятельности

- методика составления бизнес-плана, рекомендации по составлению отдельных разделов бизнес-плана

- описание продукта или услуги

- анализ конкурентов

- стратегия развития и целевая аудитория

- как организовать рекламу

- финансовое планирование

- источники финансирования

- риски предпринимательской деятельности и способы их минимизации.

Бесплатный мастер-класс состоится 28 марта 2025 года в 15:00 в Центре «Мой бизнес» по адресу: ул. Московская, 14 (2 этаж).

Количество мест ограничено. Для участия необходима обязательная регистрация. Подробная информация по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.