Предпринимателям Мордовии расскажут, как составлять бизнес-план на социальный контракт

«На вас должны равняться!»
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В Центре «Мой бизнес» состоится мастер-класс «Бизнес-план на социальный контракт своими руками». Мероприятие организовано Министерством экономики, торговли и предпринимательства Мордовии и региональным Центром «Мой бизнес» при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Мастер-класс поможет начинающим предпринимателям и физическим лицам, заинтересованным в начале предпринимательской деятельности, в составлении бизнес-плана для последующего обращения в Центр занятости населения.
Бизнес-тренер и проектный менеджер Центра «Мой бизнес» Олеся Барсукова разберет с участниками основные темы:
- содержание и особенности бизнес-планирования в предпринимательской деятельности
- методика составления бизнес-плана, рекомендации по составлению отдельных разделов бизнес-плана
- описание продукта или услуги
- анализ конкурентов
- стратегия развития и целевая аудитория
- как организовать рекламу
- финансовое планирование
- источники финансирования
- риски предпринимательской деятельности и способы их минимизации.
Бесплатный мастер-класс состоится 28 марта 2025 года в 15:00 в Центре «Мой бизнес» по адресу: ул. Московская, 14 (2 этаж).
Количество мест ограничено. Для участия необходима обязательная регистрация. Подробная информация по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.
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