Благодаря нацпроекту более 990 сотрудников предприятий Мордовии обучились бережливому производству

За период действия регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», реализуемого в рамках нацпроекта «Производительность труда», преемником которого с 2025 года стал нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», прошли обучение инструментам применения бережливых технологий 992 сотрудника предприятий.

В компаниях, участвующих в реализации нацпроекта, было создано 22 потока-образца. Также здесь были оптимизированы производственные или вспомогательные процессы.

В 2024 году заключены соглашения на оказание адресной поддержки по повышению эффективности работы с 3 предприятиями – Саранский комбинат макаронных изделий, Саранский телевизионный завод, Рузаевский завод керамических изделий.

Отметим, что нацпроектом ставилась цель обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год.

Рост производительности труда и повышение эффективности процессов выгодны как бизнесу, так и государству – это дополнительные поступления в бюджет и рост ВВП.