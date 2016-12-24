Музей Эрьзи и Донецкий республиканский художественный музей заключили Соглашение о сотрудничестве

Мероприятие прошло в онлайн-формате 25 марта - в День работников культуры. Руководители учреждений Людмила Нарбекова и Екатерина Калиниченко обменялись поздравлениями в честь знаменательного события.

В первых планах долгосрочного партнерства музеев - обмен онлайн-выставками, которые в дни празднования Великой Победы продемонстрируют тематические произведения из музейных собраний. Ну, а главная миссия - знакомить жителей Донбасса и Мордовии с богатым творческим миром двух регионов.