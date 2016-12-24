В Саранске приставы арестовали микроавтобус водителя-должника

По информации МВД по РМ, 24 марта на улице Полежаева в Саранске инспекторами ДПС был остановлен автомобиль «Форд Транзит», у водителя которого имелись неоплаченные штрафы за нарушения ПДД на общую сумму 100 тысяч рублей.

Судебными приставами-исполнителями автомобиль должника был арестован и помещен на специализированную стоянку, а на водителя составлен протокол за уклонение от исполнения административного наказания. Меру ответственности за это правонарушение определит уже суд.

Госавтоинспекция напоминает, что штраф за нарушение ПДД должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о нем в законную силу.