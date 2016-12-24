В детском санатории «Лесная сказка» случился микро-пожар

Как сообщает МЧС по РМ, 24 марта в 19 часов 12 минут в пожарно-спасательную службу поступил сигнал о возгорании на территории детского санатория «Лесная сказка». На место ЧП прибыли экстренные службы, в том числе более 40 специалистов и 10 единиц техники МЧС.

Пожар произошел в одной из комнат, расположенной на втором этаже – здесь на потолке загорелся светильник. Персонал учреждения организовал эвакуацию детей, обесточил помещение и оперативно потушил горящий осветительный прибор при помощи огнетушителей.

Площадь пожара составила 0,2 квадратных метра. Эвакуированы 65 человек (из них 56— дети). Никто не пострадал.

Огнеборцы обследовали задымленное здание и организовали проветривание помещений. По предварительным выводам, причиной произошедшего стал аварийный режим работы электрооборудования.