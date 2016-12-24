В Мордовии начали штрафовать граждан за сжигание сухой травы и разведение костров

По информации МЧС по РМ, с началом весенне-летнего пожароопасного периода за сжигание сухой травы и разведение костров в Мордовии уже были оштрафованы девять человек. Шестеро из них проживают в Ковылкинском районе, двое - в Темниковском и один - в Краснослободском.

В свою очередь, сотрудники Лесопожарного центра ликвидировали пал сухой травы в Ковылкинском районе и не допустили распространение огня на земли лесного фонда. Площадь, пройденная огнем, составила около 3 гектаров.

Напомним, что по статье 20.4 КоАП РФ за нарушения требований пожарной безопасности размер административного штрафа для граждан составляет от 5 000 до 15 000 рублей.

При обнаружении лесных пожаров следует немедленно обратиться в региональную диспетчерскую службу по телефону 8(8342) 23-41-50, Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112 или на прямую телефонную линию лесной охраны Рослесхоза 8-800-100-94-00.