В Мордовии заболеваемость населения ОРВИ пошла на спад

По данным Роспотребнадзора по РМ, за минувшую неделю в республике зафиксировано снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За это время к медикам за помощью обратилось 6,3 тысячи человек, что на 2,8% ниже уровня предыдущей недели.

По данным лабораторного мониторинга среди населения циркулируют возбудители негриппозной этиологии (риновирусы, сезонный коронавирус, парагрипп, РС-вирус), а также снижается доля вирусов гриппа В и А(H1N1)/2009 sw.

Отмечается, что ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией стала совсем благополучной - за прошедшую неделю в республике зарегистрировано только 2 случая COVID-19.