В Мордовии в очередной раз проведут комплексную проверку готовности региональной системы оповещения

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Глава Мордовии встретился с учителями героев специальной военной операции
По информации МЧС по РМ, 26 марта на территории Мордовии пройдет плановая проверка готовности региональной системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.
В период с 11:00 до 12:00 будут включены электросирены и уличные громкоговорители. Услышав звук сирены, гражданам следует сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
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Глава Мордовии встретился с учителями героев специальной военной операции
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