В Мордовии в очередной раз проведут комплексную проверку готовности региональной системы оповещения

Репортер

По информации МЧС по РМ, 26 марта на территории Мордовии пройдет плановая проверка готовности региональной системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. 

В период с 11:00 до 12:00 будут включены электросирены и уличные громкоговорители. Услышав звук сирены, гражданам следует сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

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