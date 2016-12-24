В Мордовии в очередной раз проведут комплексную проверку готовности региональной системы оповещения

По информации МЧС по РМ, 26 марта на территории Мордовии пройдет плановая проверка готовности региональной системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

В период с 11:00 до 12:00 будут включены электросирены и уличные громкоговорители. Услышав звук сирены, гражданам следует сохранять спокойствие и не поддаваться панике.