Мордовия наращивает внешнеторговый оборот

В 2024 году внешнеторговый оборот Мордовии по сравнению с предыдущим годом вырос более чем на 167% и превысил 588 миллионов долларов США. Такие данные приводит Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ.

При этом сальдо торгового баланса республики сложилось положительное и превысило 48 млн. долларов. Экспорт из Мордовии составил 318,4 млн. долларов, что более чем в полтора раза превышает показатель 2023 года. Импорт преодолел отметку в 270 млн. долларов с приростом в 77,8%.

Основными торговыми партнерами Мордовии являются Китай, Казахстан, Беларусь, Киргизия, Гвинея, Азербайджан, Узбекистан, Турция и Индия. Всего в торговых партнерах республики насчитывается 56 стран.

Мордовия сотрудничает с зарубежными странами в области продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, химической продукции, древесины и целлюлозно-бумажных изделий, металлов, текстиля, машин, оборудования и транспортных средств.