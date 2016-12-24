В Саранске 25-летний парень остался без галлюциогенных грибов

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В столице Мордовии оперативники антинаркотического подразделения УМВД по го Саранск установили подозреваемого в незаконном хранении запрещенных веществ.
По информации МВД по РМ, в ходе обследования жилища 25-летнего местного жителя сотрудники полиции изъяли гашиш массой 4,41 гр. Кроме того, оперативники обнаружили у него две стеклянные банки со спорами грибов, содержащих психоактивное вещество псилоцибин, а также специальный контейнер и удобрения.
Молодой человек признался, что приобрел для себя гашиш еще в декабре минувшего года, а семена галлюциогенных грибов заказал в интернете и планировал выращивать также с целью личного потребления.
В отношении жителя Саранска было возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств». Ему избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.
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