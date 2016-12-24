17-летний житель Саранска ответит в суде за ДТП с тяжкими последствиями

Молодой человек обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью юной девушки.

По данным следствия, 9 июля 2024 года в 18.30 на автодороге «Саранск – Кочкурово – турбаза Сура» не имеющий водительских прав 17-летний фигурант за рулем автомашины «ВАЗ-2105», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не обеспечил безопасный скоростной режим и совершил наезд на стоявший на правой обочине грузовик «МАЗ», задействованный в ремонтных работах.

При этом старенькая легковушка не была зарегистрирована в установленном порядке, а колеса несли шипованную «резину». В результате ДТП 16-летняя пассажирка «ВАЗ-2105» с различными травмами была госпитализирована, ее здоровью был причинен тяжкий вред.

По информации прокуратуры РМ, сейчас уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Саранска для рассмотрения по существу.