Школьники и студенты Мордовии могут принять участие во Всероссийском конкурсе киносценариев

«На вас должны равняться!»
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Участниками Всероссийского конкурса киносценариев «Вдохновленные детством» могут стать школьники и студенты колледжей до 17 лет. Юные сценаристы могут участвовать в состязании вместе с родителями.
В рамках творческого конкурса ребята могут пройти онлайн-курс, изучить основы написания синопсиса (краткое изложение содержания произведения) и выполнить практические задания. Как рассказали в Минпросвещения России, сценарий должен соответствовать одной из предложенных тем:
- Историческое наследие
- Моя страна – Россия
- Я и мои друзья, моя школа
- Горизонты будущего
- Народы моей страны
- Рекордам наши имена
- История моей семьи
- Искусство вокруг нас
- Мы – изменения
У конкурса три возрастных группы (от 7 до 11 лет, от 12 до 14 лет и от 15 до 17 лет) и три номинации: игровое, документальное и короткометражное кино. Работы, созданные участниками в ходе прохождения образовательного курса, будут принимать с 12 по 18 мая. В рамках состязания планируется создать сообщество наставников – кураторов команд, направляющих и сопровождающих работу конкурсантов.
Финалисты представят свои проекты в Москве в преддверии Дня российского кино. Узнать подробности о конкурсе «Вдохновленные детством» и подать заявку можно на сайте.
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