Бизнесу Мордовии рассказали о правилах общения с клиентами

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает поддерживать малый и средний бизнес. По национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» в центре состоялся семинар «Правила общения с клиентами».

Известный коуч в области психологии Софья Малышева объяснила участникам технику общения, разобрала психологические моменты.

В занятии приняли участие предприниматели, самозанятые, эксперты по работе с клиентами, а также руководители подразделений, которые часто общаются с клиентами.

Участникам рассказали о системной теории и почему так важно соблюдать системные правила, поговорили о правилах и порядке в системе «Я и клиент». Затронули тему «Я и мой клиент» - расстановочное упражнение, которое показало, каким вас видят ваши клиенты, как они с вами взаимодействуют и какие могут быть ошибки при общении с ними.

По итогам спикер семинара отвели участникам на интересующие вопросы.

Обо всех мерах господдержки, на которые могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону «горячей линии» в Саранске: 24-77-77.