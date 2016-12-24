В Мордовии определились победители регионального этапа Интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО» среди студентов

22 марта в МГУ им. Н.П. Огарева состоялась торжественная церемония закрытия регионального этапа X Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа «IQ ПФО» среди студентов. Команда победителей регионального этапа будет представлять Мордовию на окружном финале олимпиады.

Награждений призеров и победителей прошло по 7 соревновательным направлениям, в которых абсолютное большинство призовых мест заняли команды Мордовского госуниверситета.

«Робототехника»:

1 место – Лимонов Вадим, Шумов Дмитрий (МГУ им. Н.П. Огарева)

2 место – Алвастов Алексей, Петров Илья (МГУ им. Н.П. Огарева)

3 место – Киселев Илья, Сорокин Игорь (МГУ им. Н.П. Огарева)

«Конкурс инженерных команд»:

1 место – Команда «Братья Котельниковы»: Сыропятов Владимир, Солодухин Кирилл, Флерин Андрей (МГУ им. Н.П. Огарева)

2 место – Команда «Голубая кровь»: Чаиркин Никита, Киушкин Вячеслав, Никишин Лев (МГУ им. Н.П. Огарева)

3 место – Команда «Самураи»: Максимов Данил, Якубов Алиджон, Петров Дмитрий (МГУ им. Н.П. Огарева)

«Программирование БАС»:

1 место – Команда: Ледяйкин Роман, Чисняков Даниил (МГУ им. Н.П. Огарева)

2 место – Команда: Козлов Даниил, Первушкин Егор (Саранский политехнический техникум)

3 место – Команда: Сыркин Егор, Сутягин Сергей (МГУ им. Н.П. Огарева)

«Пилотирование БАС»:

1 место – Ефимкин Максим (МГУ им. Н.П. Огарева)

2 место – Радутный Александр (МГУ им. Н.П. Огарева)

3 место – Зюзяев Владислав (МГУ им. Н.П. Огарева)

«Управленческие поединки»:

1 место – Волков Георгий (МГУ им. Н.П. Огарева)

2 место – ⁠Косенков Родион (МГУ им. Н.П. Огарева)

3 место – ⁠Киржиманов Артем (МГУ им. Н.П. Огарева)

«Что? Где? Когда?»:

1 место – Команда «Эстрелла»: Елисеева Ульяна, Кубанцев Сергей, Муртазина Алина, Новикова Владислава Вадимовна, Кузнецов Владислав, Ушаев Михаил (МГУ им. Н.П. Огарева)

2 место – Команда «Пин-Код»: Рузанов Денис, Катков Кирилл, Засыпкин Александр, Мягков Даниил (МГУ им. Н.П. Огарева)

3 место – Команда «Паловник»: Бадяев Андрей, Гусева Екатерина, Чапурин Дмитрий, Суняйкина Елизавета, ⁠Артемова Елена, Лазарев Ярослав (Средне-Волжский институт ВГУЮ (РПА Минюста РФ))

«Парламентские дебаты»:

1 место – Шамсутдинов Назарий, Меркульев Денис (МГУ им. Н.П. Огарева)

2 место – Ершов Антон, Левкина Ольга (МГУ им. Н.П. Огарева)

3 место – Шишлов Игорь, Аблаев Иван (МГПУ им. М.Е. Евсевьева)

Окружной этап олимпиады пройдет с 24 по 26 апреля в Саранске также на площадке МГУ им. Н.П. Огарева.