Учительница из Саранска не устояла перед атакой телефонных мошенников

По информации МВД по РМ, аферистам удалось выманить крупную сумму денежных средств у очередной жертвы из числа жительниц Мордовии. В минувшие выходные в дежурную часть полиции в Саранске Саранск обратилась работающая учителем 25-летняя девушка, которая сообщила о хищении у нее 1 миллиона 420 тысяч рублей.

Потерпевшую «охмурили» по относительно новой мошеннической схеме с мнимой заменой бумажного полиса обязательного медицинского страхования на электронный. Позвонившему незнакомцу девушка с этой целью сообщила номер своего СНИЛСа.

Спустя некоторое время ей пришло сообщение о подозрительной активности в ее личном кабинете на портале Госуслуг. Для уточнения информации требовалось позвонить по указанным телефонам. С вышедшей на связь жительницей Саранска в дальнейшем общалась целая группа мошенников, выдававших себя за сотрудников портала, Роскомнадзора и банка.

Суть этих собеседований сводилась к необходимости срочно обезопасить сбережения на счетах и защититься от несанкционированного оформления кредитов от имени учительницы.

По указанию аферистов в течение двух дней девушка перечислила на «безопасные счета» деньги со своей кредитной карты, а также оформила два кредита на общую сумму свыше миллиона рублей, которые также перевела злоумышленникам. В последующем, осознав, что стала жертвой преступления, потерпевшая обратилась в полицию.