В Мордовии для школьников провели открытые уроки в рамках проекта «Цифровой ликбез»

«Вы находитесь на передовой идеологического фронта»
Глава Мордовии встретился с учителями героев специальной военной операции
Впервые такой урок в нашей республике прошел в начальной школе. Ученики 4 «Б» класса Николаевской школы узнали о том, как мошенники, используя популярные кликер-игры, пытаются завладеть личными данными детей и деньгами их родителей. Это могут быть фейковые лендинги, где обещают продать недавно вышедшую игру за минимальную стоимость, ненастоящие обменники в играх-кликерах, где обещают конвертировать виртуальную валюту в реальную и т. д.
О безопасности в интернете и способах защиты от мошенников рассказали аналитики отдела НИОКР ГАУ РМ «Госинформ» Анна Кизаева и Снежана Декасова.
Ребята посмотрели видеоролики от «Лаборатории Касперского» по темам: «Опасные незнакомцы в Интернете» и «Онлайн-мошенничество в цифровой среде». На уроке школьники задавали вопросы, делились своими историями и находили решения возможных проблем.
Проект «Цифровой ликбез» ежегодно реализуется АНО «Цифровая экономика» при участии Минпросвещения России и Минцифры России в поддержку реализации национального проекта «Экономика данных» и партийного проекта «Цифровая Россия».
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Глава Мордовии встретился с учителями героев специальной военной операции
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