Мордовский СОБР «Звезда» Росгвардии отмечает 32-летие со дня образования

«На вас должны равняться!»
Артём Здунов встретился с многодетными семьями Старошайговского, Краснослободского и Атюрьевского районов
На счету отряда сотни специальных операций и мероприятий. За проявленные при выполнении служебного долга мужество, отвагу и самоотверженность сотрудники СОБР «Звезда» Управления Росгвардии по РМ более 100 раз награждались государственными наградами Российской Федерации.
«Сегодня СОБР «Звезда» - это современное боевое подразделение Росгвардии, способное выполнить задачи любой сложности в различных условиях местности и оперативной обстановки, - говорит командир отряда. - Что для других подвиг – для нас работа, конечно необычная, требующая очень серьезной подготовки. Каждый боец отряда, несмотря на всю опасность службы, не сомневается в правильности своего выбора. Мы живем в мире быстрого реагирования и всегда на страже!»
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов встретился с многодетными семьями Старошайговского, Краснослободского и Атюрьевского районов
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с детьми участников специальной военной операции
Глава Мордовии встретился с учителями героев специальной военной операции
Артём Здунов и Оксана Лут осмотрели агропромышленные и социальные объекты в районах Мордовии