Мордовский СОБР «Звезда» Росгвардии отмечает 32-летие со дня образования

На счету отряда сотни специальных операций и мероприятий. За проявленные при выполнении служебного долга мужество, отвагу и самоотверженность сотрудники СОБР «Звезда» Управления Росгвардии по РМ более 100 раз награждались государственными наградами Российской Федерации.

«Сегодня СОБР «Звезда» - это современное боевое подразделение Росгвардии, способное выполнить задачи любой сложности в различных условиях местности и оперативной обстановки, - говорит командир отряда. - Что для других подвиг – для нас работа, конечно необычная, требующая очень серьезной подготовки. Каждый боец отряда, несмотря на всю опасность службы, не сомневается в правильности своего выбора. Мы живем в мире быстрого реагирования и всегда на страже!»