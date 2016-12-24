В Мордовии для проведения ямочного ремонта дорог запущены 3 асфальтобетонных завода

По информации Госкомтранса РМ, в этом году заводы начали работать на 2 недели раньше, поскольку погодные условия уже позволяют производить ремонтные работы на дорогах.

Два завода в Саранске и один в Чамзинке рассчитаны на производство продукции в объеме 120-160 тонн в час.

В столице Мордовии к ямочному ремонту привлечены 6 дорожных организаций. Как отмечают в саранской мэрии, участки, на которых в первую очередь заделают ямы, отбираются на основании постоянного мониторинга состояния дорожной сети, а также по поступающим сообщениям и обращениям от жителей города.