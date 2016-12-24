В Мордовии школьников научили распознавать методы вербовки в соцсетях

20 марта в Саранске на площадке Средне-Волжского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России) в «Школе Твоей Антитеррористической Безопасности (#ШТАБ)», функционирующей при координации Антитеррористической комиссии в РМ, в рамках проекта «Траектория безопасности #ФормулаАнтитеррора», прошло очередное занятие, на котором со школьниками побеседовали о профилактике вовлечения в террористическую и диверсионную деятельность.

В качестве лектора выступила заместитель директора по воспитательной работе ГБУ РМ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Любовь Василькина. В ходе беседы она акцентировала внимание ребят на признаках радикализации и методах противодействия террористическим вербовщикам, активно использующим интернет-пространство для привлечения новых сторонников.

Особое внимание было уделено ответственности за участие в экстремистских и террористических организациях, а также последствиям, к которым могут привести необдуманные действия. Любовь Василькина призвала ребят быть бдительными, сообщать о любых подозрительных действиях и помнить о ценности человеческой жизни.

Руководитель реализуемого Центром Социальных Медиатехнолгий грантового проекта «Траектория безопасности #ФормулаАнтитеррора» Людмила Потапова акцентировала внимание обучающихся на важности сохранения критического мышления и умения отличать правдивую информацию от фейковой, распространяемой в сети. Также ребятам были приведены конкретные примеры вербовочных техник, используемых в социальных сетях, и способы распознавания потенциально опасных контактов.

«В случае сомнений или подозрений, необходимо незамедлительно обращаться к взрослым – педагогам, воспитателям или родителям, а при угрозе жизни – в правоохранительные органы или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – 112», - пояснила Людмила Потапова.

Следующее занятие в #ШТАБе состоится 27 марта.