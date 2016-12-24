Мордовия - в числе регионов со льготным кредитованием малого и среднего бизнеса

Более 6 млрд рублей сможет получить малый и средний бизнес в региональных банках. Поддержка оказывается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Корпорация МСП выделила лимит «зонтичных» поручительств банкам, которые не используют рейтинговые модели при кредитовании субъектов МСП. Это сделает доступными кредиты малому и среднему бизнесу на сумму не менее 6 млрд рублей в 15 региональных банках.

Лимит «зонтичных» поручительств на сумму 3 млрд уже доведён до банков-партнеров, среди которых и банк «Хлынов», представленный в Мордовии.

«Региональные банки помогают бизнесу на местах получать финансирование для реализации проектов различной сложности. „Зонтичный“ механизм расширяет для бизнеса возможности кредитования и предоставляет таким банкам „плечо“ для более активного вхождения в проекты МСП. С таким поручительством поддержку могут получить компании, которые ранее не могли бы взять кредит из-за отсутствия или недостаточности залогового обеспечения», – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Так, в Мордовии льготный кредит получило предприятие в сфере грузоперевозок и лесозаготовки. При помощи полученных средств предприятие обновило парк самоходных машин и расширило свои возможности в сфере лесозаготовки.

Напомним, «зонтичные» поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита и позволяют получить его предпринимателю даже при отсутствии необходимого залога. Сумма одного поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке до 10 лет.

Об этой и других мерах господдержки, на которые могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону «горячей линии» в Саранске: 24-77-77.