В Мордовии ведущий ветеринарный врач бюджетного учреждения попался на взятке

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ пресечена преступная деятельность 45-летнего ведущего ветеринарного врача бюджетной организации.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в период с февраля 2022 по сентябрь 2024 года подозреваемый получил от представителя коммерческой организации взятку в размере более 112 тысяч рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за беспрепятственное предоставление ветеринарно-сопроводительных документов на реализуемую им мясную и молочную продукцию без фактического ее осмотра и проведения иных проверочных мероприятий.

Денежные средства перечислялись на банковскую карту фигуранта, которые он потратил по своему усмотрению

В настоящий момент по материалам оперативных сотрудников в отношении ветеринарного врача Следственным комитетом по РМ возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.290 УК РФ «Получение взятки». В отношении взяткодателя возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.291 УК РФ «Дача взятки».