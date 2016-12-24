«Сурская стрела» наращивает пассажирский трафик

За два месяца 2025 года скорые пригородные поезда «Сурская стрела» перевезли 53 тысячи пассажиров, что в 2 раза выше показателей аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит Башкортостанская пригородная пассажирская компания.

В настоящее время по маршруту Кузнецк – Пенза – Саранск курсирует 4 пригородных поезда в ежедневном обращении. Маршрут обслуживается современными электропоездами ЭП2Д и ЭП2ДМ в 4-х вагонном исполнении. Подвижной состав оснащен самыми современными технологиями - системами видеонаблюдения и кондиционирования, подъемниками для посадки и высадки маломобильных пассажиров, шумоизоляцией, комфортными креслами, креплениями для велосипедов, USB-розетками.

На маршруте действуют все федеральные льготы и скидки для учащихся – студентов (дневных высших и средних специальных заведений) и школьников (включая обучающихся в школах-интернатах и других приравненных к ним учебных заведениях).