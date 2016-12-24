В Мордовии полиция разыскивает жителя Саранска за угрозу убийством сожительнице

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УМВД России по г.о. Саранск устанавливается местонахождение Калачина Александра Валерьевича, 1997 года рождения, зарегистрированного по ул. Мичурина.
12 марта, находясь в квартире сожительницы в п. ТЭЦ по ул. Восточной, объявленный в розыск персонаж нанес женщине телесные повреждения. Затем, угрожая убийством, он бросил на ее голову стеклянный бокал, что привело к порезам.
В процессе конфликта женщина неоднократно просила сожителя прекратить издевательства, однако тот ее не слушал и снимал происходящее на мобильный телефон. После произошедшего мужчина вызвал скорую помощь и покинул жилище.
Сейчас 39-летняя пострадавшая находится на лечении в больнице. По факту нанесения телесных повреждений и угрозы убийством проводится проверка. После установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшей, будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
В настоящий момент полицейские устанавливают местонахождение указанного гражданина.
Его приметы: на вид 30-35 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, волосы русые цвета, на левой щеке шрам. Был одет в длинную черную спортивную куртку черного цвета, черные спортивные штаны, темные.
Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 29-77-88 или 102.
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Артём Здунов и Оксана Лут осмотрели агропромышленные и социальные объекты в районах Мордовии
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