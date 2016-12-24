В Мордовии 57-летняя женщина за рулем «Гранты» угодила в ДТП

По информации Госавтоинспекции республики, 20 марта в 15.40 на ул. Заводская в селе Большая Елховка 57-летняя дама на автомашине «Лада Гранта», по предварительным данным, при выезде с прилегающей территории на главную дорогу предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомашиной «Хендай Санта Фе».

В результате ДТП водитель «Гранты» с различными травмами была госпитализирована, у нее взяли кровь на анализ.

По данным Госавтоинспекции, водитель автомашины«Хендай Санта Фе» находился в трезвом состоянии.