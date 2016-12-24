«Вебер» рассказал, как россияне относятся к работе

Социологическое агентство «Вебер» поделилось результатами онлайн-исследования на тему работы, в котором поучаствовали 1 300 совершеннолетних россиян. Они рассказали о своем отношении к удаленному формату, коллегам и переработкам.

К примеру, 34% респондентов предпочитают работать из офиса, и только для 15% комфортен удаленный формат. С распространенным мнением, что дома люди работают меньше, согласились только 32%.

Безынициативных коллег опрошенные не очень любят. 43% выразили негативное отношение к людям, которые получают деньги просто за проведенное на работе время, а 63% заявили, что знают таких людей лично. О коллегах-зумерах 52% высказались, как о безответственных работниках по сравнению с людьми старшего возраста.

Переработки россияне тоже не жалуют. 67% считают, что это проблема и нарушение баланса между работой и личной жизнью. Для 18% переработки это часть работы, и только 6% относятся к этому явлению положительно, как к возможности выделиться и добиться успехов.

При этом, к совмещению нескольких работ респонденты относятся спокойнее. Каждый четвертый на сегодняшний день имеет подработку, а 30% хотели бы найти ее в будущем.