В Саранске «ароматический» вор промахнулся с подарком своей избраннице

Угодивший под уголовное преследование 36-летний житель Дубенок сильно ошибся в подборе воровских целей при посещении саранского магазина. Мужчина планировал затариться там презентами своей подруге на 8 марта.

По информации МВД по РМ, в праздничный день в полицию поступило сообщение о хищении трех флаконов туалетной воды из магазина по улице Пролетарской в Саранске. Сумма причиненного ущерба составила 6 тысяч 300 рублей.

Записи с камер видеонаблюдения зафиксировали два наглых криминальных захода одного из посетителей. Сначала злоумышленник схватил с витрины две коробки с туалетной водой, спрятал их под куртку и удалился. В соседней торговой точке он переложил добычу в пакет, с которым вновь направился в знакомый магазин косметики и парфюмерии.

Убрав пакет в шкаф для хранения, он совершил кражу еще одной упаковки с туалетной водой. Пройдя мимо кассы, мужчина забрал пакет из ячейки и покинул место преступления уже с тремя похищенными флаконами.

Сотрудники уголовного розыска установили личность вора. Он был задержан по месту жительства в селе Дубенки. Парфюмерию у него изъяли. По словам фигуранта, туалетную воду он планировал подарить подруге на праздник, однако только потом понял, что вся она мужская.

Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью.