В Мордовии за сутки случились 4 пожара

Репортер

По информации МЧС по РМ, за минувшие сутки на территории республики произошло 4 пожара. Сотрудники ведомства реагировали на дорожно-транспортные происшествия 1 раз.

Других происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории региона не происходило.

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