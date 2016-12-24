В Мордовии за сутки случились 4 пожара

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Артём Здунов встретился с многодетными семьями Старошайговского, Краснослободского и Атюрьевского районов
По информации МЧС по РМ, за минувшие сутки на территории республики произошло 4 пожара. Сотрудники ведомства реагировали на дорожно-транспортные происшествия 1 раз.
Других происшествий и чрезвычайных ситуаций на территории региона не происходило.
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Артём Здунов встретился с многодетными семьями Старошайговского, Краснослободского и Атюрьевского районов
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