В Мордовии бывшие сидельцы трудоустраиваются на предприятиях республики

По данным Кадрового центра Мордовии, в этом году 10 соискателей с судимостью смогли трудоустроиться с помощью региональной службы занятости.

Бывших заключенных приняли на работу сахарный завод «Ромодановсахар», металлургическая компания «Мордоввторсырье», управляющая компания «Стройкомсервис», литейный завод «ВКМ-Сталь». Там они трудятся подсобными рабочими, сортировщиками-сборщиками лома и отходов металла, уборщиками производственных и служебных помещений и т.д.

«Помощь в социальной адаптации гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, является одной их основных задач Кадрового центра. Это особенно важно для снижения уровня рецидива преступлений. Для эффективной работы разработан клиентский маршрут «Гражданин, освобожденный из мест лишения свободы». Он ускорил трудоустройство соискателей из числа бывших заключенных. Благодаря карьерным консультантам каждый второй гражданин этой категории, обратившийся в службу занятости, трудоустроен», — сообщил заместитель директора Кадрового центра РМ Максим Садовников.

С начала года в рамках соглашения с УФСИН по РМ карьерные консультанты провели для осужденных пять ярмарок вакансий, а также организовали выездные консультации для знакомства с региональным рынком труда.